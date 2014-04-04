Минфин назвал технической ошибкой введение налога на депозиты с 1 апреля

Министерство финансов Украины назвало технической ошибкой введение с 1 апреля 5% налога на проценты с депозитов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"При подготовке Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине» была допущена техническая ошибка, в частности, в части вступления в силу с 1 апреля 2014 пункта 35 раздела I данного Закона, которым отменена норма о неприменении ставки 5 % для процентов до 1 января 2015 года. Это привело к несогласованности с датой вступления в силу других положений Закона в части налога на доходы физических лиц (в частности, пункты четыре - девять Закона Украины № 1166 вступают в силу с 1 июля 2014)", - сказано в сообщении.

Минфин обещает, что указанная ошибка будет исправлена ​​в ближайшее время путем подачи в Верховную Раду Украины законопроекта о приостановлении в период с 1 апреля по 1 июля 2014 действия соответствующих норм Налогового кодекса Украины в части применения ставки налога на доходы физических лиц в размере 5%.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля должна быть введена норма о налогообложении дохода с депозитов, если сумма таких доходов превышает 20 тысяч гривен в год. Норма, которую Минфин сейчас называет технической ошибкой, фактически означает, что налогообложение доходов с депозитов уже вступило в силу с 1 апреля и не зависит от размера дохода с них.