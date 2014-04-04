Россия обиделась на Moody's, S&P и Fitch - хочет запретить использование их услуг

Две ведущие банковские ассоциации России - Ассоциация региональных банков РФ (АРБР) и Ассоциация российских банков (АРБ), а также Московская международная валютная ассоциация (ММВА) рассмотрят вопрос о законодательном запрете на территории России использования российскими банками и другими участниками экономических отношений кредитных рейтингов, присвоенных иностранными рейтинговыми агентствами, пишут "Известия".

С такой просьбой к главам ассоциаций — Анатолию Аксакову, Гарегину Тосуняну и Алексею Мамонтову - обратился вице-президент Фондсервисбанка Валерий Голев. Письмо, в котором озвучена просьба банкира, есть в распоряжении «Известий».

В нем речь идет о рейтингах, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами — Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's — российским банкам, крупным компаниям, регионам и т.д.

Как указано в письме, в оценке рейтингов очевидно присутствие политического мотива.

Речь идет о реакции западных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service), которые отреагировали на аннексию Крыма Россией «санкциями» — снижением рейтингов для отдельных территорий, а также российских банков. Так, Fitch пересмотрело прогнозы по долгосрочным выплатам Сбербанка, Внешэкономбанка (ВЭБ), Россельхозбанка (РСХБ) и Газпромбанка. Прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на негативный. Fitch ухудшил долговой прогноз и для пяти российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Standard & Poor's пересмотрело прогноз по суверенным рейтингам Российской Федерации со стабильного на негативный. Ею был снижен прогноз долговых рейтингов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ВЭБа, банка «Россия», а также Республики Крым.

Moody's 28 марта поставило на пересмотр национальный рейтинг России (государственных облигаций) с возможностью понижения. Следом изменило прогноз со стабильного на негативный для автономных рейтингов финансовой устойчивости двух крупнейших российских госбанков — ВТБ и Газпромбанка. Moody's также понизило кредитный рейтинг Белгородской области (с Ba1 до Ba2) с негативным прогнозом, а прогноз долгового рейтинга Краснодарского края пересмотрело со стабильного на негативный.

В Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's на запрос «Известий» не ответили.

Банкиры и аналитики, опрошенные «Известиями», неоднозначно отреагировали на предложение полностью отказаться от иностранных рейтингов.