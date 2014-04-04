Межбанк открылся ростом доллара до 11,65 грн

Сегодня, 4 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,4000/11,6500 грн/долл., сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3209-0,3280 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,6155-15,9605 грн/евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3700/02 (четверг - 1,3766/68).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,5000/11,6000 грн/долл. против 11,4300/11,5000 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 15,8315/15,9750 грн/евро против 15,7260/15,8280 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3775.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3219/0,3263 грн/рубль против 0,3216/0,3236 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5360 (+0,2060).