Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины на 3%

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, таким образом, ухудшив свой прогноз развития экономики Украины, обнародованный в октябре 2013 года и подтвержденный в январе 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в Киеве.

«В 2014 году мы не ожидаем роста ВВП, наоборот, экономика сократится на 3%»,- сказала Головач.

Напомним, что в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2% и установил прогноз по уровню инфляции на уровне 2%.

В то же время, экономист Всемирного банка отметила, что экономика Украины может вернуться к росту в 2015 году.

«В случае, если все необходимые меры будут быстро приняты и согласованы, рост может возобновиться уже в следующем году, в 2015 году это будет рост 3%», - добавила Головач.

Представитель Всемирного банка также отметила, что основной причиной спада в экономике стало снижение внешнего спроса в результате того, что восстановление мировой экономики происходит медленнее, чем ожидалось. В то же время, по ее словам, откладывание внутренних экономических преобразований в Украине повышает чувствительность экономики станы к внешним факторам.

Головач отметила, что Всемирный банк в своем прогнозе в ноябре допускал сценарий «неконтролируемой коррекции», которая может спровоцировать серьезные негативные явления в социальной сфере. «В настоящий момент первоочередными мерами должна быть скорейшая макроэкономическая стабилизация. Это предусматривает две основные меры – жесткая фискальная политика и продолжение политики плавающего валютного курса», - сказала она, отметив, что эти меры могут снизить внутренний спрос в Украине.

Согласно аналитическим материалам, предоставленным в ходе презентации, Всемирный банк прогнозирует спад ВВП на 3% в 2014 году, рост ВВП на 3% в 2015 году и рост ВВП на 4% в 2016 году.

Всемирный банк прогнозирует инфляцию на уровне 15% в 2014 году, 10,5% в 2015 году и 6% в 2016 году.

Дефицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 6,5% ВВП в 2014 году, 4,3% в 2015 году и 2,6% в 2016 году.

Дефицит госбюджета с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году, 3,3% в 2015 году и 2,5% в 2016 году.

Валовой внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 86,1% ВВП в 2014 году, 88,5% в 2015 году и 87,6% в 2016 году. В том числе, государственный и гарантированный государством долг – 47,4%, 48,5% и 48,7% ВВП, соответственно.

В отношении оккупированного Россией Крыма присутствующий на презентации директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан уточнил, что поскольку Крым всегда был дотационным регионом, и его доля в общем ВВП Украины составляет всего 3%, Всемирный банк не учитывал данные по Крыму при подготовке своего прогноза.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%, но ухудшил оценку роста экономики страны в 2013 году до «минус» 1,1% с ранее планировавшегося «нулевого» роста.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Согласно оперативным данным Госстата, ВВП Украины после падения пять кварталов подряд вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года, что позволило выйти по итогам 2013 года в целом на нулевой рост ВВП.