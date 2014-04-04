Украинцы будут узнавать новые курсы валют в обед

Национальный банк Украины c 4 апреля будет устанавливать официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра, говорится в сообщении НБУ.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

Начиная с 7 февраля 2014 года, Национальный банк Украины устанавливает официальный курс национальной валюты к доллару США на уровне ее средневзвешенных рыночных котировок на межбанковском валютном рынке Украины.

Официальный курс гривни к доллару США рассчитывается как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся за текущий рабочий день по данным системы подтверждения соглашений на межбанке.

Курс гривни к другим иностранным валютам и курс банковских металлов будут устанавливаться на основании их котировок на международных рынках и официального курса гривны к доллару США, установленного за текущий день.

С начала 2014 года гривня согласно официальному курсу девальвировала по отношению к доллару США на 40% до 11,22 грн за 1 доллар (по данным на 4 апреля).

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