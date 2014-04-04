Компания Фирташа не отказывается от планов купить «Правэкс-Банк»

Международная группа компаний Group DF, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, не отказывается от планов завершить сделку по покупке у итальянской группы Intesa Sanpaolо украинского “Правэкс-Банка”, сообщила УНИАН пресс-служба Group DF.

"Группа планирует закрыть сделку после получения разрешений регуляторов, Антимонопольного комитета и НБУ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собственник группы Фирташ в начале марта был задержан в столице Австрии Вене по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Бизнесмен, выпущенный позднее под залог, отрицает выдвинутые против него обвинения.

Как сообщал УНИАН, в конце января группа компаний Group DF, объединяющая активы Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского “Правэкс-Банка”, но сделка не была завершена и подлежала согласованию регулятивными органами Украины.

После задержания Фирташа в Австрии 13 марта банк «Национальный кредит» выразил готовность возобновить переговоры с итальянской группой Intesa Sanpaolo, продолжающей владеть «Правэкс-Банком», о возможности покупки ее украинского актива.