Инфляция в Украине может достигнуть 15% - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, таким образом, ухудшив свой прогноз развития экономики Украины, обнародованный в октябре 2013 года и подтвержденный в январе 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

«Инфляция по результатам текущего года может составить 15%, декабрь к декабрю», - сказала Головач.

Напомним, что в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2% и установил прогноз по уровню инфляции на уровне 2%.

Согласно аналитическим материалам, предоставленным в ходе презентации, Всемирный банк прогнозирует инфляцию на уровне 15% в 2014 году, 10,5% - в 2015 году и 6% - в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%, в годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%. С начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует спад экономики Украины на 3%