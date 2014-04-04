Яценюк хочет раскрыть информацию о возмещении НДС по предприятиям

Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает сделать прозрачным механизм возмещения налога на добавленную стоимость и обнародовать перечень предприятий, которые получают такие возмещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с деловыми кругами заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Я бы просил налоговые службы: посоветуйтесь с Минюстом, чтобы была обнародована информация о налоге на добавленную стоимость. Пусть люди смотрят», - сказал Яценюк.

«Давайте сделаем этот механизм, это будет первый шаг», - добавил он.

При этом премьер назвал положительным тот факт, что налоговая служба начала процесс возмещения НДС экспортерам и уже возместила около 4 млрд грн.

«Единственно, что прошу, если будет возмещение НДС как когда-то, когда возмещают тем за кого просили, будем открывать уголовные дела независимо от того, кто какую партию и силу представляет», - сказал премьер.

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