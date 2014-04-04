НБУ введет новую методику расчета валютной позиции для банков

Национальный банк Украины с 1 мая, следуя рекомендациям крупнейшего кредитора страны – Международного валютного фонда, введет новую методику расчета нормативов валютной позиции для коммерческих банков, согласно которой, при расчете будут учитываться сформированные резервы по активам банка, говорится на сайте НБУ.

“Вводится поэтапное включение резервов, сформированных для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям в иностранной валюте, в расчет общей (длинной/короткой) открытой валютной позиции уполномоченных банков”, - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба НБУ, введение новой методики было рекомендовано МВФ и Всемирным банком в рамках реформирования финансового сектора Украины.

Согласно новой методике, резервы будут включаться в расчет равными частями, увеличиваясь по 5% ежемесячно в течение 20 месяцев.

Также банки могут включать в расчет открытой валютной позиции резервы в размере, превышающем указанные в графике проценты, но не более размера имеющихся в портфеле банка облигаций внутренних государственных займов с индексированной стоимостью.

С целью приведения размера общей короткой открытой валютной позиции банка в соответствие с установленным Нацбанком лимитом уполномоченные банки могут покупать иностранную валюту или по желанию облигации внутренних государственных займов с индексированной стоимостью.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-февраля 2014 года получила 2,6 млрд грн убытков, при этом доходы банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,1%, расходы – на 44,9%.

По мнению опрошенных УНИАН банкиров, убыток банковской системы обусловлен переоценкой банками валютной позиции в связи с ростом курса доллара и повышением отчислений в резервы по кредитам

С начала 2014 года гривня согласно официальному курсу девальвировала по отношению к доллару США на 40% - до 11,22 грн за 1 доллар (по данным на 4 апреля).