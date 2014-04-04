Сепаратисты Крыма создают свой банк

Нелигитимный крымский Госсовет в пятницу единогласно одобрил постановление о создании Банка Крыма, пишет "Прайм".

"Создать банк Крыма. Установить, что Банк Крыма осуществляет свою деятельность с 17 марта 2014 года на основании и в порядке, предусмотренным временным положением о Банке Крыма", - говорится в тексте постановления.

Председателем банка утвержден Николай Барилюк, главным бухгалтером - Елена Денисенко, начальником отдела кадров и делопроизводства - Юлия Иванова, говорится в сообщении.

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