Всемирный банк сегодня проведет переговоры с правительством о первом $1 млрд

Всемирный банк сегодня вечером проведет переговоры с правительством Украины о первом 1 млрд долл. финансирования в рамках дополнительного финансирования на 3 млрд долл., сообщил журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в Киеве.

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«Мы объявили о 3 млрд долл. дополнительного финансирования в 2014 году. 1 млрд долл. – для прямой бюджетной поддержки. Мы движемся очень быстро и готовы провести первые переговоры относительно первого 1 млрд долл. Этим вечером будут первые официальные переговоры с правительством», - сказал Чимяо Фан.

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По словам представителя Всемирного банка, речь идет о предоставлении около 380 млн долл. на улучшение теплоснабжения, 350 млн долл. – на водоснабжение и 300 млн долл. – на систему социальной защиты. В настоящее время, как отметил Чимяо Фан, в Киеве работают две команды экспертов, обсуждающие структурные реформы в Украине. «Мы не только предоставляем финансирование, мы даем советы по проведению структурных реформ», - добавил он.

Также представитель Всемирного банка отметил, что украинскому правительству необходимо провести массу преобразований, в том числе непопулярных, и оно может столкнуться с сопротивлением в ходе внедрения этих изменений, поэтому очень важно, чтобы власть демонстрировала свою последовательность. А Всемирный банк, в свою очередь, поддержит правительство и народ Украины в это непростое время в их стремлении повысить уровень благосостояния граждан в долгосрочной перспективе, заверил Чимяо Фан.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл.), а также оказания технической и консультативной поддержки.

Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд. долл. США. Основная задача вложений – улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.