Минфин может изменить сумму выпуска НДС-облигаций

Министерство финансов Украины может изменить объем выпуска НДС-облигаций, поскольку сомневается в реальности суммы задолженности на 1 января 2014 года по возмещению НДС, которая составляет 16 млрд грн, и на которую планируется выпустить облигации.

Об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

По его словам, министерство планирует завершить выпуск облигаций до конца апреля.

“Я надеюсь, что в апреле месяце мы эту работу закончим. Облигации будут выпущены на всю сумму задолженности. Но проблема в сумме - 16 млрд грн, на которую мы хотим выпускать облигации. Мы сомневаемся насчет этой суммы”, - сказал Шлапак.

Министр отметил, что когда новое правительство пришло в Кабмин, в госказначействе лежал запрос от Миндоходов на возмещение НДС в размере 3,5 млрд грн.

“Мы это отправили назад на проверку и выяснилось что назад вернулась одна треть, две трети формировали возмещение за счет налоговых “ям”, - сказал министр и добавил, что допускает, что в сумме задолженности в 16 млрд грн, существуют такие же проблемы.

По его словам, в настоящий момент налоговики работают над тем, чтобы "вычистить" сумму долга. Министр отметил, что в настоящее время пересматривается сумма доли пассивного и активного долга относительно НДС.

"Активный - тот, что возмещают, а пассивный находится в судах. Так вот, по нашей информации, значительная часть того, что находится в судах - это нормальный долг. Просто они загоняли предпринимателей, которые не хотели работать из-за налоговых "ям", в суды", - сказал он.

"Там условно из 16 миллиардов, которые они декларируют, нужно забрать часть, а из "пассивной" части, напротив, поднять. Этим они в настоящий момент занимаются. Задержка за ними. Мы эти облигации выпустим", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины допускает возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в качестве инструмента погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательской деятельности.

По словам министра финансов Александра Шлапака объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателям Украины составляет 16,7 млрд грн, еще 14 млрд грн являются объектом судебных разбирательств.

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