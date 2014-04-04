Украина может уменьшить свои претензии в рамках ВТО

Народный депутат Украины Тариэл Васадзе предлагает властям пересмотреть набор претензий Украины, возбужденных в рамках членства нашей страны во Всемирной торговой организации, и сократить их до 20-30 позиций с 371.

Об этом он сказал во время встречи деловых кругов с предпринимателями и работодателями.

«Мы в рамках правил ВТО внесли по пересмотру 371 позицию. Но никто не работает над этим вопросом, - сказал Васадзе. – Экономическая ситуация крайне сложная, но она позволяет объяснять нашим партнерам по Западу: «Друзья, ну не 371, но хотя бы 20-30 позиций давайте мы пересмотрим». Если мы этим вещи сделаем, мы более мягко войдем в прогрессивное сообщество».

По мнению парламентария, Украина вошла в ВТО в 2008 году на неблагоприятных условиях. «С 2008 года вступили в силу нормы ВТО. На самых неблагоприятных условиях для Украины. И с 2008 года у нас нарушение платежного баланса. Оно продолжается по сей день», - сказал Васадзе.

При этом он подчеркнул, что ситуацию усугубляет сложность в отношениях с Россией и временные экономические трудности, которыми будет сопровождаться формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Мы понимаем, что действия России только ухудшают ситуацию, и минус будет только расти. Мы понимаем, что необходимо создать зону свободной торговли с Европой, и понимаем, что несколько лет для нас будут очень сложными, и этот минус также может расти», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции. Решением Украины были возмущены власти США и стран ЕС, заявляя, что пересмотр тарифов по 371 товарной позиции полностью разбалансирует систему международной торговли и приведет к дальнейшим многочисленным торговым спорам.

Позиция Украины по претензиям ВТО обсуждалась даже в контексте подписания Соглашения об ассоциации и формировании зоны свободной торговли с ЕС.

В 2013 году правительство возвращалось к вопросу пересмотра перечня претензий и его оптимизации, однако это ни к чему не привело.

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