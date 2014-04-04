Яценюк: Россия виновата в свертывании экономического сотрудничества с Украиной

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время встречи с промышленниками и предпринимателями.

"Экономические прогнозы на этот год не очень утешительные: минус 3% ВВП, двузначная инфляция. Вызовы, которые у нас стоят перед украинской экономикой, в первую очередь - это фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с РФ, именно по вине России, которая осуществила военную агрессию на территории Украины", - сказал он.

Второй вызов, по словам Яценюка, это отток иностранных инвестиций.

"Сейчас мы делаем все, чтобы они не покидали Украину. Тяжело иностранного инвестора убедить, что все хорошо в Украине, когда на границе стоят тысячи военнослужащих РФ и сотни танков", - подчеркнул глава правительства.

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Вместе с тем он отметил положительную динамику за последнюю неделю в банковском секторе, "когда существенно упали объемы оттока депозитов".

"Четвертый вопрос - валютообменный курс... Хотел бы отметить, что произошла определенная стабилизация, хотя, понятно, что в текущих условиях колебание валютообменного курса плюс-минус 10% является естественным", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Яценюк заявил, что Украина готова на равных условиях поддерживать экономические отношения с Россией, вести публичные переговоры с участием западных партнеров.