Доллар на межбанке остановился на 11,65 грн

В пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл. против 11,5000/11,7000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро против 15,7566/16,0365 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3697/1,3722.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3242/0,3284 грн/рубль против 0,3247/0,3303 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,3500 (-0.2200).

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,8315/15,9750 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3219/0,3263 грн/рубль.