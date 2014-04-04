В Украине 664 миллионера задекларировали 3,5 млрд гривень доходов

В Украине в рамках продолжающейся до 1 мая декларационной кампании свои доходы, полученные в 2013 году, задекларировали 213,2 тыс. граждан, из которых 664 человека задекларировали доходы свыше 1 млн грн – на общую сумму 3,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«За три месяца декларационной кампании 213,2 тыс. граждан уже подали свои декларации об имущественном состоянии и доходах. Они задекларировали почти 12 млрд грн доходов, - говорится в сообщении министерства. – Доход в размере более 1 млн грн задекларировали 664 гражданина на общую сумму 3,5 млрд. грн».

Объем платежей по налогу с доходов составил 267,1 млн грн, что, по информации министерства, на 30% больше аналогичного показателя 1-го квартала 2013 года.

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В структуре полученных гражданами доходов наибольшую долю – 4,3 млрд грн – составляет зарплата. «Доход от унаследованного или полученного в подарок имущества составил 3,1 млрд грн, доход от сдачи имущества в аренду – 262,5 млн грн, доход от продажи имущества – 1 млрд грн, доход от операций с инвестиционными активами – 262,7 млн грн», – сообщили в Миндоходов.

При этом правом на налоговую скидку воспользовались 59,6 тыс. граждан.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января по 1 мая 2014 года проходит кампания по декларации доходов, полученных в 2013 году.

Министерство доходов и сборов в рамках декларационной кампании 2013 года приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров. Доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.