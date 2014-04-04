Фонд гарантирования на следующей неделе определится с выплатами вкладчикам «Брокбизнесбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц до конца следующей недели примет решение о начале выплат средств вкладчикам проблемного "Брокбизнесбанка" и выберет банк-агент, через который будут осуществляться выплаты, говорится в сообщении Фонда.

Оотмечается, что уполномоченным лицом Фонда были сформированы списки вкладчиков для выплат во время действия временной администрации в пределах гарантированной суммы. На основании списков, после проведения работниками Фонда анализа и проверки предоставленной информации, будут сформированы реестры и принято решении о начале выплат.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения Набанка о признании этих банков неплатежеспособными.

Ранее, 3 марта, Фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль».

Согласно отчетности «Брокбизнесбанка», его убыток, по состоянию на 1 февраля 2014 года, составляет 40,501 млн грн.