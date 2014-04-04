Официальный курс гривни к доллару упал до рекордного уровня - 11,60

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до рекордного значения.

С 4 апреля он составляет 100 USD - 1160.1102.

Предыдущий минимум был зафиксирован 3 апреля и составил 1124.1600 грн за 100 долл.

Курс гривни к евро на 4 апреля установлен на уровне 1597.5878 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.2665 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

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«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.