Российские банки из-за санкций Запада боятся работать в Крыму

Российские банки опасаются возможных западных санкций из-за выхода на рынок Крыма, но желающие работать там есть.

Как пишет Прайм, об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

"Один из препятствующих факторов - это опасения санкций. Но я исхожу из того, что не все банки опасаются санкций. Есть банки, которые санкций могут не опасаться и работать исключительно в России, у них нет имущества, которое может быть подвергнуто риску", - сказал Симановский.

Читайте такжеКанада присоединилась к санкциям США против банка «Россия»

По его словам, уже три-пять российских банков выразили заинтересованность в работе в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. 18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.