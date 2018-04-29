Баланс недели: уставшая экономика, падение гривни и драгоценный газ

Минувшая неделя ознаменовалась обвалом национальной валюты. Котировки гривни к доллару в пятницу упали до исторического минимума - 11,50/11,70 грн/долл. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что данный уровень курса является естественным в текущих экономических условиях, и его стабильность во многом зависит от скорости получения кредита Международного валютного фонда. «Когда на рынке неопределенность, а на границах российские танки – существует нервозность. Но нам удалось не допустить фактического обвала гривни», - сказал Яценюк.

Эксперты допускают, что сразу после подписания соглашения с МВФ возможно значительное ситуативное укрепление гривни до 10 грн/долл., но деньги кредиторов будут не ранее конца апреля.

Стоит напомнить, что в кризисный 2008 год за 4 месяца нацвалюта обесценилась в полтора раза, с 4,9 до 7,7 грн/долл., и этот рекорд еще не достигнут. Но с начала текущего года гривня просела на 45%. И если, по словам премьера, это - не обвал, то, по мнению ряда экспертов – далеко не предел.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман полагает, что до получения внешних займов курс будет колебаться в пределах от 11 до 12 гривен за доллар, но ближе к 12.

А директор финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг» Павел Бакланов констатирует, что импортеры уже закладывают в свои планы валютный курс на уровне от 13 до 15 грн/долл.

Экономисты обвиняют правительство и Нацбанк в осознанном обесценивании национальной валюты. «Сейчас происходит неуправляемая девальвация, сознательно. Позиция Нацбанка в отношении вкладчиков, забирающих депозиты, - выносите, сколько хотите, мы поможем ликвидностью банкам, будем выдавать рефинанс», - говорит Бакланов. По мнению эксперта, неограниченное рефинансирование выплескивается на валютный рынок и продолжает давить на гривню. «В такой ситуации Нацбанк должен вспомнить основную свою обязанность – стабильность национальной денежной единицы. Дайте коридор, дайте бизнесу сигнал, где мы остановимся, в каких рамках», - добавил Бакланов.

Эксперт подчеркивает, что вот уже третий год экономика простаивает без жизненно необходимых кредитов, и прогнозирует, что все деньги МВФ будут «проедены». А тем временем обесценивание гривни и вынужденная жесткая фискальная политика нового правительства затрагивает интересы самых незащищенных слоев населения, сбережения которых обесцениваются при одновременном замораживании социальных стандартов в стране. «Пенсионер будет перед выбором – платить коммуналку либо купить лекарства, которые ему для жизни необходимы», - считает Бакланов. А платежки с новыми цифрами уже не за горами.

Драгоценный газ

На минувшей неделе правительство решилось на выполнение одного из ключевых условий МВФ - повышение тарифов на газ для населения. Нацкомиссия по регулированию энергетики с 1 мая поднимает минимальный тариф на газ на 51,1%, а с 1 июля планирует поднять тарифы на тепло на 40% в среднем. «Поскольку 90% населения платят в отопительный сезон, то платежки с повышенными ценами люди получат только в ноябре текущего года», - поясняет министр финансов Александр Шлапак. По его словам, окончательное решение по тарифам будет принято в течение ближайших двух недель, а процесс повышения будет постепенным и растянется на 4 года. Для смягчения своего непопулярного шага правительство уже внедрило систему субсидий для 4,5 млн малообеспеченных семей, и порядка 30% украинцев могут претендовать на получение субсидий до 500 грн.

Отечественные и зарубежные эксперты оценивают этот шаг как необходимый, поскольку повышение тарифов будет способствовать росту прозрачности самого коррумпированного сегмента украинского рынка – газового. Директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар оценивает повышение как терпимое. «В Польше на протяжении 1990-93 годов ежегодно цены поднимались в 3-5 раз. Вот это – шоковая терапия. В Украине, чтобы выскочить в один момент на рыночный уровень, необходимо поднять цены в 4 раза, но это сделать невозможно, потому что потребители просто не смогут платить», - пояснил он.

В то же время, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил, что правительство пытается решить комплексные вопросы в газовой сфере просто поднятием тарифов. «Должны быть разработаны программы сокращения потребления газа, тепла, реформирования ЖКХ, коммунальной энергетики, пересмотрен принцип формирования тарифов, введены новые нормативы учета газа и тепла, установлены счетчики и т.п., и только потом уже под эти программы именно выращивать тарифы», - отметил он.

Примечательно, что еще в августе 2012 года, когда в очередной раз поднимался вопрос повышения тарифов, и.о. президента Александр Турчинов заявлял, что Украина добывает 20,6 млрд куб м газа, что достаточно для нужд населения, потребляющего 17,3 млрд куб м газа в год, «…его стоимость, по наиболее максимальными подсчетам, ориентировочно равна 45 долл. за тыс. куб м, а населению этот газ перепродается вдвое дороже».

Но, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, украинский газ нельзя назвать дешевым, поскольку частные компании готовы инвестировать в разработку месторождений при цене не ниже 250 долл. за тыс. кубов.

По крайней мере, теперь население Украины будет платить за газ не меньше, чем граждане России, Туркменистана, Казахстана, Катара и других стран – крупнейших экспортеров природного газа. Тем более, что Российская Федерация, все еще основной поставщик газа в Украину, снова пытается развязать газовую войну.

Злой сосед

Среди массы способов давления на Украину Россия снова выбрала газовый. 3 апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что правительство Российской Федерации отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, мотивируя это односторонней денонсацией соглашений по Черноморскому флоту и затянувшейся оплатой долга «Нафтогаза» на сумму более 2 млрд долларов. Теперь стоимость голубого топлива повысится на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубов.

Премьер Яценюк называет такую цену неприемлемой и политической. «Нет никаких причин, по которым Россия подняла цену на газ для Украины, кроме одной – политической. Цена в 485 долларов – абсолютно неприемлема. Российская Федерация это прекрасно осознает», - сказал Яценюк. По его мнению, российская сторона на этом не остановится и может ограничить поставки топлива, поэтому вопрос применения всех возможных дипломатических и правовых методов для обеспечения энергетической безопасности Украины стоит как никогда остро. «Если Россия выполнит свои обязательства по предоставлению 2 млрд долл. кредита, мы тогда этими 2 млрд погасим свою задолженность», - сказал Яценюк. Хотя, в текущих условиях такой способ решения проблемы маловероятен.

Народный депутат и кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что правительство должно обязать «Нафтогаз» подать иск в Стокгольмский арбитраж с требованием отменить контракт 2009 года с «Газпромом», если россияне немедленно не согласятся пересмотреть условия соглашения. На основе имеющихся прецедентов он убежден, что у «Нафтогаза» есть все шансы выиграть судебный процесс. «Европейские компании получали таким способом существенные скидки от «Газпрома». Иногда «Газпром» соглашался на них, чтобы избежать непосредственных судебных рассмотрений. В качестве примера: в 2012 году польская PGNiG добилась от «Газпрома» скидки до 15% без всяких политических условий – да еще и задним числом», - сказал Порошенко.

Также выходом из сложившейся ситуации может стать диверсификации поставок газа из Европы. По оценкам главы правительства, цена реверсных поставок может составить около 350 долл. А министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на прошедшей неделе заявил, что Украина получила подтверждение от операторов газотраспортных систем Польши и Венгрии о возможности поставок в страну по реверсной схеме около 20 млн кубометров природного газа в сутки. Также есть возможность поставки до 20 млрд кубометров в год с территории Словакии, что является самой достойной альтернативой российскому пути, но пока компромисс со Словакией в этом вопросе не найден, в чем глава украинского правительства видит сугубо политическую подоплеку.

«Мы ожидаем, что Украина вернется к вопросу ценообразования на газ в мае, когда «Газпром» выставит счет за газ, поставленный в апреле. Скорее всего, Украине придется согласиться на самую неподходящую цену на газ из России», - прогнозирует руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, аргументируя свои выводы предоставленными Минфином расчетами потенциального дефицита «Нафтогаза». По оценкам эксперта, объем импорта газа из стран ЕС в этом году вряд ли превысят 7 млрд кубометров, в то время как потребность Украины до конца года составляет около 22-24 млрд. Паращий прогнозирует, что убытки «Нафтогаза» в этом году составят от 16 до 19 млрд грн, в зависимости от наличия 100-долларовой скидки, и компании придется искать дополнительное финансирование, рассчитывая на поддержку правительства. Да только где взять эту поддержку, если экономика страны продолжает падение, и прогнозы экспертов в этом вопросе неутешительные.

Уставшая экономика

На минувшей неделе Всемирный банк обнародовал свой ежегодный макроэкономический прогноз, согласно которому спад экономики Украины в 2014 году составит 3%. Осенью прошлого года ВБ прогнозировал рост ВВП на 2%.

Эксперты Всемирного банка полагают, что украинская экономика может вернуться к росту только в 2015 году, если принять необходимые меры. «В настоящий момент первоочередной задачей должна быть скорейшая макроэкономическая стабилизация. Это предусматривает две основные меры – жесткая фискальная политика и продолжение политики плавающего валютного курса», - прокомментировала ситуацию экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Примечательно, что прогнозы Всемирного банка впервые за последние несколько лет совпали с прогнозами правительства, заложенными в откорректированном бюджете на текущий год.

Кстати, Кабмин на минувшей неделе пересмотрел ряд им же спрогнозированных показателей в сторону ухудшения. В частности, номинальный ВВП снижен с первоначального показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн, уровень годовой инфляции повышен до 12% с 8,3%, сокращен прогноз ожидаемой прибыли предприятий, поднят ожидаемый уровень безработицы до 8,2% с 7,1%.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник «Альфа-Банка» (Украина) Роман Шпек полагает, что украинская экономика еще «не достигла дна», и предрекает пик ее падения во второй половине текущего года. В то же время, его прогнозы более оптимистичные, чем Всемирного банка и правительства «По нашим расчетам, темпы падения ВВП составят 1,5%, инфляция будет на уровне 9%», - говорит банкир.

Ольга Гордиенко (УНИАН)