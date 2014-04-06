Валютный курс в Украине соответствует экономическим реалиям - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.

"Такой курс плюс-минус 10% соответствует текущим экономическим реалиям", - отметил премьер.

Он согласился с тем, что это самый низкий показатель национальной валюты за всю историю гривны.

"Да, такого за всю историю не было. Не хотелось бы списывать все на предыдущее правительство, но пока казна пуста", - сказал Яценюк.Читайте такжеОфициальный курс гривни к доллару упал до рекордного уровня - 11,60Но он рассказал, что украинский ожидает утверждения Европой пакета стабилизационных программ для Украины.

После этого Украина рассчитывает получить в начале мая 3 миллиарда долларов, которые пополнят резервы НБУ, что позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке.