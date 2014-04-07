Райффайзен Банк Аваль прекращает свою работу в Крыму

Один из крупнейших на Украине Райффайзен Банк Аваль, "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сообщил о закрытии с 15 апреля своих отделений на Крымском полуострове, аннексированном в марте Россией.

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"Райффайзен Банк Аваль и его отделения прекращают осуществление банковской деятельности на территории Республики Крым 15 апреля", - говорится в сообщении банка, пишет "Рейтер".

По данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Аваль с активами 43,5 миллиарда гривен ($3,8 миллиарда) занимает пятое место среди 180 действующих в стране банков.

"В связи с вступлением в силу отдельных законов Российской Федерации... Райффайзен Банк Аваль, как банковское учреждение, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Украины, не имеет юридических оснований для своего дальнейшего функционирования и предоставления банковских услуг на территории Республики Крым", - объяснил банк причину ухода.

Райффайзен Банк Аваль предложил крымским вкладчикам выбор: или забрать депозиты до 15 апреля с потерей процентов при досрочном прекращении договоров, или дождаться их завершения и затем обратиться за получением вкладов в отделения на материковой части Украины.

Банк не сообщает о суммах депозитов, которые необходимо вернуть крымским вкладчикам.

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