Предприниматели Севастополя уже недовольны российскими налоговыми новшествами

Общественная организация «Лига предпринимателей Севастополя» на встрече с депутатом ГосДумы Павлом Дорохиным озвучила ряд вопросов для нормальной работы малого и среднего бизнеса, передает сайт "Новости Крыма". Встреча состоялась по инициативе Русской общины Севастополя.

Когда встал вопрос о присоединении к России, предприниматели ликовали, говорят представители бизнеса. Но в переходный период при оплате налога в рублях, его сумма возросла на 30%. Дело в том, что вместо курса Национального банка России, который составляет 3,1, в Крыму закрепили установленный ранее коэффициент перерасчета украинской и российской валюты в размере 3,8 до конца текущего года.

«До 1 января 2015 года перерасчет выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий, пенсий и иных соцвыплат, а также регистрация бюджетных обязательств и проведение расчетов по бюджетам Республики Крым осуществляется с использованием коэффициента перерасчета с украинской гривны на российский рубль - 3,8», — говорится в постановлении, принятом на сессии Госсовета.

В связи с этим предприниматели обратились к Павлу Дорохину с просьбой ввести изменения в законодательство с учетом их интересов - либо использовать коофициент 3,1, либо разрешить до сентября использовать при уплате налогов гривню без нарушений закона Российской Федерации.

Павел Дорохов попросил оформить обращение в письменном виде и пообещал рассмотреть его соответствующими структурами в России.