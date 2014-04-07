Доллар на открытии межбанка вырос до 11,70 гривни

В понедельник, 7 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 11,4000/11,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,6270/16,0410.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3213/0,3297.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались до 1,3707/09 (пятница - 1,3700/02).

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро.

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.