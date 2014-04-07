Всемирный банк ухудшил прогноз роста на 2014 год для стран Восточной Азии

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста на 2014 год для развивающихся стран Восточной Азии, но отметил, что в следующие два года рост в регионе, вероятно, будет стабильным, благодаря ускорению мирового роста и торговли, передает Reuters.

Всемирный банк ожидает, что экономика развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет на 7,1 процента в 2014 и 2015 годах, тогда как ранее он ожидал роста на 7,2 процента в оба года.

В 2016 году рост также прогнозируется на уровне 7,1 процента, оставаясь немного ниже темпов 2013 года - 7,2 процента.

"Мы считаем, что для Восточной Азии драйверы роста будут все в большей степени поступать с внешнего фронта в результате восстановления развитых экономик", - сказал главный экономист Всемирного банка по Восточно-Азиатскому и Тихоокеанскому региону Берт Хофман.

В новом докладе Всемирного банка об экономике региона, опубликованном в понедельник, 7 апреля, говорится, что улучшение мировой торговли компенсирует проблемы, вызванные усложнением ситуации на мировых финансовых рынках.

Развивающиеся рынки, включая азиатские, пострадали из-за оттока капитала, происходившего примерно с мая по сентябрь прошлого года, когда инвесторы начали готовится к сокращению монетарных стимулов ФРС США.

Хотя финансовые рынки в Восточно-Азиатском и Тихоокеанском регионе слабо отреагировали на решение ФРС о начале сокращения скупки облигаций в декабре, возможность изменения направления потоков капитала по-прежнему остается проблемой для развивающихся стран региона, указал Всемирный банк.