Эксперт-прогноз курсов валют на текущую неделю

Нестабильность курса доллара в Украине на текущей неделе сохранится, однако, значительной девальвации ожидать не стоит, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Принимая во внимание постановление НБУ об изменении порядка расчета официального курса гривни к иностранным валютам, наличный доллар будет близким к котировкам межбанковского курса, что может сказаться снижением спроса на валюту со стороны населения, так как межбанковский курс сейчас находится на рекордных максимумах.

Давление на гривню продолжит оказывать неопределенность относительно восстановления сотрудничества с внешними кредиторами. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в границах 11,50–11,70 грн., безналичного – 11,56–11,76 грн.

Для пары EUR/USD неделя будет спокойной на фоне незначительного количества макроэкономической статистики. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания евровалюты на международном рынке может составить 1,3650–1,3770. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 15,97–16,11 грн., безналичного – 15,9–16.04 грн.

Основным фактором формирования стоимости рубля в Украине на текущей неделе сохранится динамика гривни по отношению к доллару. Несмотря на коррекцию пары доллар/рубль с 17 марта, укрепление российской валюты на украинском рынке продолжается, что подтверждает зависимость стоимости рубля от поведения гривни. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,305–0,335 грн., безналичного – 0,295–0,325 грн.