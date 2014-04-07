Инфляция в марте ускорилась до 2,2%

Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.

Как сообщает Госстат, в марте против февраля 2014 года больше всего подорожали яйца - на 21,3% (против марта 2013 года - на 2,6%), фрукты - на 11,8% (0,6%), топливо и масла - на 11,2% (12,9%), сахар - на 10,4% (47,6%), обувь - на 6,4% (снижение ни 2,5%), одежда - на 5,9% (снижение на 1,9%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 4,3% (13,9%).

Снижение цен зафиксировано только на горячую воду и отопление - на 0,7% (рост на 0,2%), подсолнечное масло - на 0,3% (9,8%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%, против февраля 2013 года зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) - 0,8%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.