В России индекс предпринимательской уверенности упал до 4-летнего минимума

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) по промышленности РФ в марте снизился на 1 процентный пункт по сравнению с февралем и составил минус 4%, говорится в обзоре Высшей школы экономики.

Анализ был проведен на основе опроса руководителей около 5,5 тыс. промышленных предприятий различных сфер экономики. Эксперты обращают внимание, что такого низкого значения индекса не наблюдалось около четырех лет, передает ПРАЙМ.

Вялотекущее развитие промышленности по стагнационному сценарию в марте продолжилось, не принеся как признаков оживления, так и очевидных провалов, отмечают эксперты ВШЭ.

В марте возрос пессимизм респондентов относительно роста цен как на сырье и материалы, так и на реализуемую продукцию. При этом лишь 18% из участников опроса сообщили, что их предприятия увеличили в марте объем отгруженной продукции по сравнению с предыдущим месяцем - это повторение самого низкого значения с января 2010 года. Прогнозы по выпуску продукции среди предпринимателей также оказались на почти двухлетнем минимуме.

В марте было также зафиксировано ускорение темпов ухудшения финансовых показателей промышленных предприятий.