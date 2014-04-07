Завтра вкладчики банка «Форум» принесут пустые банки в парламент

Участники митинга придут в парламент с пустыми стеклянными банками с мелочью как символом того, что сейчас происходит с банком «Форум». И что может произойти с банковской системой страны в целом в случае дальнейшей бездеятельности власти по этому вопросу.

Сегодня количество вкладчиков банка «Форум» - физических лиц составляет около 130 тысяч. Количество юридических лиц, средства которых заморожены в банке, составляет более 100 тысяч. А если учитывать членов их семей и трудовые коллективы, которые сегодня не имеют возможности делать нужные издержки или получать заработную плату, эта цифра составляет около 2 миллионов человек.

Но позиция чиновников относительно проблемной ситуации в банке «Форум» сводится к фактическому замалчиванию этого вопроса и отсутствия каких-либо гарантий вкладчикам банка относительно возобновления его работы и возвращения сбережений.

Цель предупредительного митинга - добиться от чиновников гарантий сохранности сбережений и средств вкладчиков и клиентов банка «Форум», а также восстановления в ближайшее время его работы в штатном режиме.

Справка: Банк «Форум» основан в 1994 году, входит в 20-ку крупнейших банков Украины. По состоянию на январь 2014 году он входил в пятерку банков страны с крупнейшим депозитным портфелем заимствований от населения (около 5 млрд. гривен).

13 марта Нацбанк Украины вместо предоставления рефинансирования признал банк «Форум» неплатежеспособным.

14 марта 2014 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации и назначении уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в банк «Форум».

По данным Фонда по состоянию на 1 марта убытки банка составили 6,04 млрд. грн.

По состоянию на сегодня любые финансовые операции в банке заблокированы. Все юридические лица, которые имели счета в банке «Форум», не могут выплатить заработную плату своим работникам, замороженны налоговые и социальные отчисления. Пенсионеры и малообеспеченные лишены возможности получить пенсии и другие социальные выплаты.