Доллар вырос до рекордного значения - 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,7000, к 12:00 цены выросли до 11,7000/12,000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6270/16,0410, к 12:00 цены ушли вверх до 16,0400/16,4575.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3213/0,3297, к 12:00 цены поднялись до 0,3291/0,3375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.5300 (+0.3000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3707/09, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Читайте такжеОбесценивание гривни приведет к росту госдолга на 129 млрд грн — глава Минфина

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро.

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.