Польша ввела в обращение новые злотые

В Польше с понедельника, 7 апреля, вводятся в обращение новые банкноты. Национальный банк республики выпустил бумажные злотые достоинством 10, 20, 50 и 100 единиц.

С графической точки зрения банкноты не изменились. Однако из-за использования новой бумаги и инновационных систем защиты купюры выглядят немного иначе, в частности, поле с водяными знаками стало открытым, сообщает ИТАР-ТАСС.

Новые банкноты со временем заменят старые, порванные или изношенные купюры, которые будут выводиться из обращения при помощи стандартных процедур обмена через банки. При этом никакие сроки не установлены - старыми деньгами можно будет также расплачиваться. "Все используемые в настоящее время банкноты на неопределенный срок останутся законным платежным средством", - сообщает Нацбанк страны.

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Вместе с новыми бумажными злотыми польский Нацбанк подготовил также специальное приложение для компьютеров и мобильных устройств, благодаря которому можно научиться проверять неподдельность купюр.