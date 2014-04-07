Главой Совета Нацбанка избран Буковинский

«Совет Национального банка Украины провел внеочередное заседание в обновленном составе. В связи с завершением срока полномочий главы совета Национального банка и назначением новых его членов на заседании был избран новый председатель совета Национального банка - Станислав Буковинский», - говорится в сообщении.

В ходе заседания совет НБУ согласовал назначение Владимира Кротюка на должность первого заместителя главы Нацбанка и увольнение Бориса Приходько с этой должности и назначение его на должность заместителя главы Нацбанка. Совет НБУ также согласовал освобождение Алексея Ткаченко от должности заместителя председателя Национального банка Украины.

Кроме того, согласно сообщению, совет принял решение о создании аудиторского комитета совета НБУ, который будет осуществлять надзор за надежностью и результативностью системы внутреннего контроля, полнотой и достоверностью финансовой отчетности, независимостью внешнего и внутреннего аудита, процессом обеспечения соблюдения законодательства Украины и эффективностью процессов управления рисками.

Также сообщается, что плановое очередное заседание совета НБУ должно состояться 24 апреля. В ходе заседания, в частности, планируется рассмотрение вопроса о состоянии проведения денежно-кредитной политики в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля приняла постановление о назначении членов совета Нацбанка, в состав которого вошли Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый. 26 марта парламент исключил из состава совета Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова в связи с завершением срока их полномочий.

Последний раз совет Нацбанка провел заседание 20 декабря прошлого года.