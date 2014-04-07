Базовая инфляция в марте составила 2,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в марте 2014 года по сравнению с февралем 2014 года составила 2,1% (БИПЦ – 102,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в марте 2014 года против марта 2013 года также зафиксирована инфляция 2,1% (БИПЦ – 102,1%).

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Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза. В годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.