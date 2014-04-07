Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $382 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл. меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 26,14%, или на 5,336 млрд долл.

На 1 апреля резервы в иностранной валюте составили 13,294 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 16,06 млн долл., золото - 1,769 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл. - до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.