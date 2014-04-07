Фонд гарантирования вкладов физлиц за месяц сократился на 3%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 апреля составил 7,924 млрд грн, что на 3,08%, или на 252 млн грн, меньше показателя на 1 марта 2014 года, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, с начала текущего года объем его финансовых ресурсов вырос на 8,65%, или на 631 млн грн.

Также сообщается, что количество банков-участников фонда в марте ни изменилось и составляет 179 банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 марта составил 8,176 млрд грн, что на 0,8%, или 61 млн грн, больше по сравнению с январем 2014 года.

В 2013 году объем финансовых ресурсов фонда вырос на 19,71%, или 1,201 млрд грн, участниками фонда на 1 января 2014 года являлись 178 банков.

Фонд гарантирования создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

С начала текущего года фонд осуществляет временную администрацию в банках «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк» и «Даниэль».