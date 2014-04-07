Доллар к закрытию межбанка снизился до 11,80 гривень

В понедельник, 7 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,7000, к 12:00 цены выросли до 11,7000/12,000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 11,6000/11,8000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6270/16,0410, к 12:00 цены ушли вверх до 16,0400/16,4575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 15,9205/16,2010.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3213/0,3297, к 12:00 цены поднялись до 0,3291/0,3375. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,3237/0,3321.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7365 (+0.5065).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3696/1,3736.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.