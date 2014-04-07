Bank of Cyprus согласился продать свою украинскую «дочку» дешевле

Сделка по продаже Bank of Cyprus украинского «Банка Кипра» компании «Альфа Групп» будет завершена в ближайшее время, сообщается на сайте кипрского финансового учреждения.

Согласно сообщению, "Альфа Групп" предложила Bank of Cyprus пересмотреть условия продажи "дочки" кипрского банка, и совет директоров Bank of Cyprus Group принял это предложение.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на кипрские СМИ, речь идет о 10-процентной скидке от первоначально предложенной цены.

Как сообщал УНИАН, 31 января Bank of Cyprus достиг соглашения о продаже своего украинского бизнеса, включающего 99,77% акций дочернего банка в Украине «Банк Кипра», в пользу ABH Ukraine Limited, компании концерна «Альфа Групп», за 225 млн евро.

Справка УНИАН. «Банк Кипра» (Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

