Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки, обогнав ЮАР

Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, стала ведущей экономикой континента, обогнав ЮАР по размеру ВВП. Однако она по-прежнему значительно уступает по уровню жизни Южной Африке, являющейся единственным представителем Черного континента в "двадцатке", передает ИТАР-ТАСС.

Опубликованный в воскресенье правительством пересчитанный объем ВВП увеличен с $264 млрд до $453 млрд и обогнал $384 млрд ВВП ЮАР. "Нигерия стала крупнейшей экономикой в Африке по размеру ВВП и 26-й экономикой мира", - сказала министр финансов Нгози Оконджо-Ивеала.

Статистики ООН рекомендуют пересматривать базу расчета ВВП каждые пять лет, чего Нигерия не делала с 1990 года. Теперь в отчетность включена быстроразвивающаяся телекоммуникационная отрасль и киноиндустрия.

За последние восемь лет экономический рост в Нигерии составлял в среднем 6,8%. В этом году МВФ прогнозирует 7,4%. В ЮАР до 2009 года рост составлял чуть более 5%, а затем снизился из-за глобального экономического кризиса. Тем не менее "в плане инфраструктуры Южная Африка остается гигантом, далеко обогнавшим Нигерию", - считает главный экономист компании Efficient Group Дэви Рудт.

По размеру ВВП на душу населения ЮАР, где живет 53 млн человек, намного опережает Нигерию, являющуюся самой густонаселенной страной Африки с почти 170 млн человек. Оконджо-Ивеала сообщила, что подушевой ВВП в стране составляет $2688 в год, что выше показателя в $1555 в 2012 году и ставит страну на 121-е место в мире. В ЮАР он составляет $7508.

По данным Всемирного банка за 2010 год, 84,5% людей в Нигерии живут всего на $2 в день в условиях нехватки воды и электричества. К тому же север страны терроризирует исламистская группировка "Боко Харам".

"Пересчет ВВП является косметическим. В реальности ничего не изменится, и зарплата не вырастет в два раза. Но мы надеемся, что это увеличит инвестиционную привлекательность Нигерии", - считает аналитик группы "Найджириа Экономик Саммит" Чуба Эзеквезили.