Беларуси не удается сдержать стремительный рост инфляции

Национальный банк Беларуси повысил прогноз по инфляции в 2014 году с 11% до 16-17%, сообщила глава Нацбанка Надежда Ермакова в интервью белорусскому государственному агентству Белта.

В начале года белорусское правительство планировало удержать инфляцию в 2014 году в рамках 11%.

«Ранее на 2014 год инфляция прогнозировалась на уровне 11%, но теперь просчитываем, что она будет больше - где-то 16-17%», - сказала Ермакова.

Она добавила, что высокий уровень инфляции пока не позволяет белорусским властям провести деноминацию национальной валюты. «Инфляция не должна исчисляться двумя цифрами, то есть нужно, чтобы она была не выше 10%», - сказала Ермакова.

Она также сообщила, что Нацбанк с 16 апреля впервые за десять месяцев снижает ставку рефинансирования на 1 процентный пункт, до 22,5%.

Правительство Белоруссии запланировало, что в 2014 году среднее значение ставки рефинансирования составит 14-16%.