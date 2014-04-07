Кабмин будет ежемесячно публиковать список предприятий, которым возмещают НДС

Кабинет министров Украины намерен ввести практику ежемесячной публикации перечня предприятий, которые получают бюджетное возмещение платежей по налогу на добавленную стоимость, заявил министр финансов Александр Шлапак, сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина.

«Бизнес давно требует прозрачности и, в этом смысле, публикация такой информации закрепит доверие власти и предпринимателей», - цитирует министра пресс-служба.

Как отмечается, списки предприятий будут размещаться на сайте Казначейства.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк предложил сделать прозрачным механизм возмещения налога на добавленную стоимость и обнародовать перечень предприятий, которые получают такие возмещения.

По данным Минфина, объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателям Украины составляет порядка 16,7 млрд грн, еще 14 млрд грн являются объектом судебных разбирательств.

При этом Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций как инструмента возврата задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость. Первый выпуск таких облигаций может быть осуществлен уже до конца апреля. Условия выпуска бумаг на текущий момент являются предметом обсуждения. В то же время глава правительства отмечал, что они могут быть аналогичными тем, на которых выпускали НДС-облигации 2004 и 2008 годов.