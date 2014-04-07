Нацбанк объяснил, почему сократились золотовалютные резервы

На динамику золотовалютных резервов Национального банка Украины в марте повлияло осуществление платежей по государственному долгу, сообщается на сайте регулятора.

«В марте на динамику золотовалютные резервов повлияло осуществление платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (453 млн долл. США), включая осуществление платежей в пользу Международного валютного фонда (193 млн долл. США)», - говорится в сообщении.

Также регулятор сообщил, что в марте осуществлял валютные интервенции исключительно по покупке иностранной валюты, объем которых составил 52 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47% или на 382 млн долл. меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., с начала текущего года резервы сократились на 26,14%, или на 5,336 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл. - до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.