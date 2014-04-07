Кабмин предлагает назначить главой АМК партнера юридической группы Astapov Lawyers

19:30, 07 апреля 2014
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Верховная Рада 26 марта уволила Василия Цушко с должности главы АМКУ  

Кабмин предлагает назначить главой АМК партнера юридической группы Astapov Lawyers

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде назначить председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) партнера международной юридической группы Astapov Lawyers Антонину Ягольник.

Соответствующий проект постановления №4641 зарегистрирован в парламенте сегодня, 7 апреля. Вместе с тем, текст проекта постановления на данный момент отсутствует.

На сайте группы Astapov Lawyers говорится, что в 2012 году Ягольник была назначена партнером компании в сфере конкурентного права и соблюдения регуляторных требований. До присоединения к Astapov Lawyers Ягольник возглавляла практику конкурентного права и комплаенс в роли партнера международной юридической компании Baker & McKenzie.

“За более чем 10-летний опыт юридической практики Ягольник занималась множеством дел в сфере решения антимонопольных и торговых споров, а также по вопросам комплаенс”, - говорится сообщении. Кроме того, на сайте юридической группы говорится, что она получила степень магистра права Кембриджского университета (Великобритания), а также степень магистра международного права и экономики Института мировой торговли (Швейцария).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 марта 2014 года уволила Василия Цушко с должности главы АМКУ, который возглавлял ведомство с декабря 2010 года.

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