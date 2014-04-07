В текущем году ряд банков могут сменить владельцев — Deloitte

В текущем году новые владельцы могут появиться в ряде банков, среди которых проблемные банки, дочерние структуры европейских финучреждений, банки со значительной концентрацией портфеля в Крыму и банки, связанные с бизнес-структурами представителей предыдущей власти. Такое мнение озвучил директор департамента корпоративных финансов международной аудиторской компании Deloitte Алексей Аристов.

По оценкам эксперта, в этом году владельцев могут сменить банки, которые ранее были выставлены на продажу, но не завершили сделки или, по информации СМИ, могут их расторгнуть. В частности, это «Правэкс-Банк», «Банк Кипра», «Форум», «БМ Банк» и дочерние структуры европейских банков в Украине, которые не пересмотрят ранее утвержденные стратегии выхода.

Также, по оценкам компании, смена владельцев возможна в банках со значительной концентрацией портфеля в Крыму и банках, связанных с бизнес-структурами представителей предыдущей власти.

Помимо этого, компания допускает смену владельцев в банках, в которых введена временная администрация, в частности, это банки «Форум», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Меркурий» и несколько инновационных банковских проектов, которые приостановили свое развитие на фоне политической нестабильности последних месяцев и могут снова вернуться к поиску инвесторов.

В Deloitte предполагают, что далеко не все из вышеперечисленных банков смогут найти нового владельца ввиду довольно узкого круга потенциальных покупателей и их желания получить значительный дисконт. Одним из основных условий совершения подобных сделок будет политическая и макроэкономическая стабилизация.

По мнению Deloitte, стратегии развития российских банков в Украине будут пересмотрены с целью замораживания активности. В то же время, на данном этапе эксперты компании не видят признаков полного выхода из Украины и приводят пример Грузии, где российские банки остались работать вопреки политическому кризису в отношениях между странами.

Эксперты полагают, что выход российских банков из Украины затруднен масштабами присутствия и поэтому маловероятен. «Кредитный портфель украинских дочерних структур крупнейших российских банков составляет около 10 млрд долл., заменить которые альтернативными ресурсами будет крайне сложно. Кроме того, при возможной продаже сложно будет найти покупателя на их активы без большого дисконта, а продажа по низкой цене вряд ли устроит нынешних владельцев», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года международные финансовые группы UniCredit Bank и Raiffeisen Bank International, владеющие дочерними банками в Украине, заявляли о стратегии выхода с украинского рынка.

В конце января группа компаний Group DF, объединяющая активы Дмитрия Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского “Правэкс-Банка”.

Также в конце января Bank of Cyprus достиг соглашения о продаже своего украинского бизнеса, включающего 99,77% акций дочернего банка в Украине «Банк Кипра», в пользу ABH Ukraine Limited, компании концерна «Альфа Групп».

В прошлом году «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского сообщал о планах провести слияние приобретенного в 2012 году банка «Форум» и «БМ Банка», по которому были согласованы индикативные условия покупки.

В марте текущего года Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банке «Форум» временную администрацию. Помимо «Форума», с начала текущего года временная администрация введена в банках «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк» и «Даниэль».

17 марта нелегитимный парламент Крыма объявил официальной денежной единицей (валютой) Республики Крым российский рубль, отметив, что также до 1 января 2016 года официальной валютой будет и украинская гривня. В результате, с марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

