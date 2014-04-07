Нидерланды готовы предоставить техническую помощь Украине

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи министра экономразвития Павла Шереметы с послом Нидерландов Кейсом Кломпенхаувером.

“Нидерланды готовы предложить Украине техническую помощь в создании четкой и эффективной системы стимулирования экспорта, имея большой опыт в этом направлении”, - сказано в сообщении.

Голландские инвесторы, в частности, заинтересованы в украинском сельском хозяйстве, энергетике и энергоэффективности, промышленности и сфере водоснабжения.

Также, Кломпенхаувер позитивно оценил правительственные инициативы по упрощению ведения бизнеса и привлечению инвестиций. По его словам, увеличение притока иностранных инвестиций в украинскую экономику будет способствовать подписание Украиной соглашения с Международным валютным фондом.

«Эти инвестиции помогут частному сектору чувствовать себя защищенным с правовой точки зрения. При этом Нидерланды остаются позитивно настроенными по инвестициям в Украину», - сказал Кломпенхаувер.

При этом поступление инвестиций в Украину будет зависеть от успешности реформ судебной и налоговой систем, а также мер по обеспечению защиты прав собственности.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Брюсселе премьер-министр Арсений Яценюк и главы государств и правительств Европейского Союза подписали политическую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС. После этого ЕС в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, от которых Киев рассчитывает получить 500 млн евро в год. Действие соглашения продлится до 1 ноября 2014 года, поскольку к этой дате должна быть подписана экономическая часть соглашения об ассоциации.

По информации Госстата, в 2013 году экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 16,759 млрд долл., что на 2,1% меньше, чем в 2012 году, импорт товаров из стран ЕС — 27,038 млрд долл., что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Главными партнерами Украины остаются Польша, на которую приходится 15,2% экспорта и 15% импорта со странами ЕС, Италия - 14,1% и 7,7%, Германия - 9,6% и 25% и Венгрия - 9,3% и 5,2% соответственно.

Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составили черные металлы и изделия из них, на которые приходится 26,2% общего объема экспорта в ЕС, а также руды, шлак и зола — 10,5%, зерновые культуры — 10,3%, электрические машины — 9%, семена и плоды масличных растений — 7,4%, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — 6,3%, древесина и изделия из древесины - 3,6%.

Справка УНИАН. По объемам торговли товарами и услугами между Украиной и странами Европы в 2013 Нидерланды занимают 8-е место (4,5%). Рост двусторонней торговли составил в прошлом году 9% с объемом 2,4 млрд долл. Объемы экспорта украинских товаров и услуг в Нидерланды увеличились на 23% (до 1,2 млрд долл.). Импорт превысил экспорт на 73 млн долл.