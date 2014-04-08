Citigroup выплатит более $1 млрд за нарушения при продаже ипотечных бумаг

Об этом сообщили представители финансового института, передает ИТАР-ТАСС.

"Эта договоренность позволяет разрешить проблему, которая стоит со времен финансового кризиса, и мы рады оставить ее позади", - говорится в заявлении Citigroup.

Инвесторы, в числе которых инвестиционный холдинг Cascade Investment, фонд Sealink Funding, финансовая компания Blackrock Financial Management, добивались от Citigroup возмещения материального ущерба, который они понесли после того, как приобрели у банка некачественные ценные бумаги. Эти сделки были совершены перед финансовым кризисом, в период с 2005 по 2008 годы.

В соответствии с соглашением, выплата указанной суммы позволит Citigroup не выкупать у данных инвесторов проданные им ранее ценные бумаги. При этом за инвесторами остается право предъявить банку новые претензии. Договоренность должна еще получить одобрение суда.

В феврале суд в Нью-Йорке одобрил соглашение, в соответствии с которым другой крупный американский банк - Bank of America - должен был выплатить инвесторам 8,5 млрд долларов в качестве компенсации убытков по ипотечным облигациям компании Countrywide financial, приобретенной им в 2008 году.