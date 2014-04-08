Украинские и международные сети покидают Крым

Компания MTI (сети Intertop, Intertop Kids, Plato и пр.) закрыла пять магазинов Intertop на полуострове, рассказали «Капиталу» директор по аренде девелоперской компании и два директора по развитию одежных и обувных сетей. Эту информацию подтвердили и на горячей линии сети. «Откроются ли магазины снова пока неизвестно», — сообщил представитель MTI.

В Симферополе, Севастополе и Ялте приостановлена работа трех заведений общественного питания McDonald’s, сказано в официальном сообщении сети. «Важно отметить, что это решение имеет исключительно деловой характер и никоим образом не касается политики», — пояснили в прес-службе McDonald’s.

Испанская компания Inditex (сети Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho) не открыла свои магазины в симферопольском торгово-развлекательном центре «Меганом». «Ритейлер планировал открыться 21 марта, но этого так и не произошло», — рассказывает руководитель отдела аренды девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным. По его словам, ритейлер сперва завез, а затем вывез свои коллекции из магазинов. В украинском офисе Inditex от комментариев отказались.

Уйти из Крыма могут и другие украинские и международные сети и рестораны.

«Мы рассматриваем возможность закрыть два работающих сейчас на полуострове заведения «Сушия», рассказал генеральный директор сети Роман Романчук. «Каждый день мы переоцениваем ситуацию», — сообщил он. Такую возможность, по информации «Капитала», рассматривает и французская сеть «Ашан». Получить комментарий представителей «Ашана» вчера не удалось.

«Пока мы не приняли решение об уходе с полуострова, сообщил глава наблюдательного совета сети «Фокстрот. Техника для дома» Валерий Маковецкий. «Остатки в крымских магазинах сети сократили», — сообщил он. Маковецкий добавил, что решение о дальнейшей судьбе крымских магазинов может быть принято руководством сети в течение двух месяцев.

Польский ритейлер LPP (Reserved, Cropp Town, Mohito и House) пока не планирует закрывать магазины в Крыму, рассказал директор по аренде девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным. «Но, если руководство страны начнет вводить санкции против бизнеса, который работает на полуострове, то им придется закрыться», — сообщил он.

Продовольственный ритейл, который представлен на полуострове преимущественно украинскими игроками — сети Novus, «АТБ», «Велика Кишеня» — уходить пока не намерен. «Закрывать магазины мы пока не планируем», — сообщил генеральный директор Novus Игорь Ланда.

Непродовольственным сетям проще закрыть магазин, поясняет управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий. «Они могут перебросить остатки в другие магазины сети», — считает он.

Ланецкий отмечает, что продовольственные ритейлеры в случае закрытия понесут большие потери — продукты пропадут и убытки в этом случае могут быть сопоставимы с двухмесячным оборотом торговой точки. Но он предполагает, что за ближайшие полгода в Крыму под угрозой рейдерства закроются все сети, как украинские, так и международные.