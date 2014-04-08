Центробанк России ограничил комиссию на покупку и продажу гривни в Крыму и Севастополе

Центральный банк РФ ограничил комиссию на покупку и продажу гривни за рубли в Крыму и Севастополе, передают "Новости Крыма".

Соответствующий приказ Банка России был издан 4 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Комиссия на покупку гривни за рубли не должна приводить к отклонению курса более чем на 1,5% от официального при наличном расчете, более чем на 1% - при безналичном расчете. Комиссия на продажу наличной гривни за рубли не должна приводить к отклонению от официального курса более чем на 3%, на продажу безналичной гривни – более чем на 2%.

Кредитные учреждения вправе взимать такие комиссии до 1 января 2015 года. Комиссия включает все платежи с клиентов при обмене валют.

Напомним, для Крыма установлен фиксированный курс обмена гривни на рубли: 3,8 рубля за 1 грн. (0,2632 грн. за 1 рубль). При этом в обменных пунктах курс обмена гривни на рубли выгоднее.