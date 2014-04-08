Доллар снова растет - 11,90 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,6000/11,9000.

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Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту поднялись – 0,3261/0,3345. Котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,9385/16,3530.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3743/45.

В понедельник, 7 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,7000, к 12:00 цены выросли до 11,7000/12,000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 11,6000/11,8000.

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