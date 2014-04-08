Кабмин сменил главу Нацкомфинуслуг

Кабинет министров Украины назначил Максима Полякова исполняющим обязанности главы Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) вместо Бориса Визирова.

Соответствующие распоряжения №331-р от 8 апреля 2014 года и 306-р от 5 апреля 2014 года размещены на официальном сайте правительства.

Поляков с 12 марта 2014 года занимал должность члена Нацкомфинуслуг. С 2011 года - заместитель городского головы Умани, является депутатом Уманского городского совета и главой Уманской городской организации политической партии "Фронт змін".

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2013 года указом президента Украины главой Нацкомфинуслуг был назначен Борис Визиров.

Читайте такжеНацкомфинуслуг предлагает преобразовать кредитные союзы в кооперативные банки