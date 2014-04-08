Кабмин сменил главу Нацкомфинуслуг
Исполняющим обязанности главы Нацкомфинуслуг назначили Максима Полякова.
Кабинет министров Украины назначил Максима Полякова исполняющим обязанности главы Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) вместо Бориса Визирова.
Соответствующие распоряжения №331-р от 8 апреля 2014 года и 306-р от 5 апреля 2014 года размещены на официальном сайте правительства.
Поляков с 12 марта 2014 года занимал должность члена Нацкомфинуслуг. С 2011 года - заместитель городского головы Умани, является депутатом Уманского городского совета и главой Уманской городской организации политической партии "Фронт змін".
Как сообщал УНИАН, 12 марта 2013 года указом президента Украины главой Нацкомфинуслуг был назначен Борис Визиров.
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