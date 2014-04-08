Яценюк предлагает заменить бумажные акцизные марки электронными

Об этом он заявил во время встречи с промышленниками, предпринимателями и работодателями.

По словам Арсения Яценюка, существование акцизной марки абсолютно неэффективно и создало серьезную почву для коррупции.

«Мы хотим перевести учет подакцизной продукции исключительно в электронную форму. И такое поручение получил руководитель Налоговой службы», - сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

Читайте такжеВ Украине могут существенно повысить акцизы на сигареты и алкогольПо словам экспертов, внедрение электронных акцизных марок может усилить контроль государства за оборотом подакцизной продукции, снизить уровень нелегальной торговли и коррупции. К тому же такая система контроля более дешевая, по сравнению с бумажными акцизными марками.

В прошлом году о введении электронных акцизных марок заявила Швейцария. А с ноября 2013 г. электронная система Codentify («Кодентифай») тестируется в Украине.

Как ранее сообщала «Инвестгазета», цифровая технология Codentify может быть применена в любой подакцизной отрасли. Заключается она в том, что производитель наносит на упаковку шифр из 12-значного цифро-буквенного кода, который и является электронной акцизной маркой.

В коде зашифрована информация о дате, времени и месте производства, производителе, рабочей смене, стране, для которой предназначен товар, максимальной/минимальной розничной цене. Генерация кода в режиме онлайн происходит только после получения разрешения с сервера контролирующего органа.

Технологию Codentify можно использовать и для отслеживания маршрута перемещения товара. Достигается это путем сканирования электронного кода. При этом и производитель, и государство могут отслеживать движение товара по всей цепочке поставок в режиме онлайн. Также благодаря этой технологии потребитель может самостоятельно проверить легальность товара через интернет, либо с помощью специального приложения на смартфоне.